28 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Заявления Байдена о Владимире Путине направлены на дальнейшее обострение конфликта, что выгодно производителям оружия в США. Об этом пишут пользователи соцсетей в Италии, призывая американского президента уйти в отставку самому.

Владимир Бадмаев, , 09:13 — REGNUM Пользователи соцсетей в Италии активно обсуждают заявление президента США Джо Байдена о том, что Путин не должен оставаться у власти в России. При этом большинство комментаторов согласны, что в первую очередь уйти должен американский лидер, поскольку уже теряет связь с реальностью, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Z Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Байдену нужно уйти, потому что именно он хочет войны в Европе», — отметила Мариза А.

«Клянусь, мне было бы спокойнее, если бы ушёл ты сам и такие, как ты!» — поддержала Сандра Д.

«Драги тоже должен уйти, а с ним и все те, кто поддерживает войну», — добавил Эрик Г.

«Это Байден должен уйти со своими производителями оружия. Они не уважают права человека со смертной казнью, у них больше всего насильственных убийств, а потом они снимают голливудские военные фильмы», — пишет Сильвио С.

Джо Байден Gage Skidmore

«Может быть, лучше убрать Байдена, который организовал войну своими интригами на Украине?» — задалась вопросом Анна А.

«Почему он не закрывает свой рот… он портит нас каждый раз, когда разговаривает», — возмущается Джанна С.

«Этот пожилой господин, несравнимый с его предшественниками-демократами, считает, что весь остальной мир — это Афганистан», — полагает Мария Паола С.

«Этот парень хочет все контролировать и использует войну для обеспечения роста экономики США. А итальянское правительство является послушным слугой этого злого господина», — заявил Самуэль К.

«Великий распространитель демократии… Он приехал экспортировать её в Европу вместе со сжиженным газом», — отметил Беппе Т.

«С 17 марта 2021 года этот старик ищет столкновения с Путиным, поэтому назвал его преступником. При этом сейчас ситуация может только обостриться, и европейские страны будут теми, кто заплатит самую высокую цену», — считает Джан-Лука М.

«Чтобы скрыть поражение в Афганистане, он должен показать, что у него есть новый враг. Жаль, что он находит много сторонников в ЕС. Проснувшись однажды, они обнаружат руины не только на Украине, но и в Европе», — добавил Давиде С.

«Поздравляю! Великий глава государства. Очень дипломатично, он умеет правильно подобрать слова для мира», — саркастично вставил Никола О.

Джо Байден и Йенс Столтенберг перед началом саммита НАТО. 2022 Nato.int

«Войны закончатся, когда закончатся США», — заметила Тереза У.

«Что он так волнуется? Война идет в Европе (американская колония), а не в США. Как и все другие войны, которые шли после того, как американцы сами вырастили антагонистов», — написал Антонио Ч.

«Информационный режим в Италии хуже, чем в России. Этот господин находит у нас везде поддержку, как если бы он был вместе со всей своей страной монахом-францисканцем. США — это поджигатель войны!» — заключил Риккардо Б.

Добавим, что заявление американского президента раскритиковали даже его союзники. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не позволил бы себе таких оскорблений, как его коллега из США.

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