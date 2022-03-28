Астана, 28 марта, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Казахстане за сутки выявили 25 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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За время пандемии в республике выявили 1 305 065 носителей SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 288 267 человек, в том числе 281 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 4157 носителей коронавируса, в том числе в стационарах размещены 443 человека.

Всего в стране зафиксировали 13 658 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки не выявили ни одного такого случая.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 23 выявленных заражениях коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 229 человек. Смертей среди пациентов с диагнозом COVID-19 не зафиксировали.