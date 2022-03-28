Канберра, , 08:39 — REGNUM 29 марта правительство Австралии объявит о снижении акциза на бензин на 10—20 центов за литр. Однако в профильной организации NRMA («Национальная ассоциация по делам дорожных путей и автомобилистов Австралии») уже предупреждает, что для конечных австралийских потребителей стоимость топлива на заправках не изменится. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что акциз на топливо в Австралии является национальным налогом, используемым для финансирования строительства и ремонта дорог и составляет 44,2 цента за литр, независимо от розничной цены.

В NRMA объяснили, что Австралия является ценополучателем, то есть страна полностью зависит от цены нефти на мировом рынке. Таким образом, снижение акциза или даже его отмена просто приведут к незначительным колебаниям стоимости на австралийских заправочных станциях. Но если цены на нефть на мировом рынке продолжат расти, то австралийским домохозяйствам придется платить именно ту цену, которая установится в соответствии с мировым ценообразованием, а правительство Австралии мало что может сделать в такой ситуации.

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