Канберра, 28 марта, 2022, 08:39 — ИА Регнум. 29 марта правительство Австралии объявит о снижении акциза на бензин на 10—20 центов за литр. Однако в профильной организации NRMA («Национальная ассоциация по делам дорожных путей и автомобилистов Австралии») уже предупреждает, что для конечных австралийских потребителей стоимость топлива на заправках не изменится. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Напомним, что акциз на топливо в Австралии является национальным налогом, используемым для финансирования строительства и ремонта дорог и составляет 44,2 цента за литр, независимо от розничной цены.

В NRMA объяснили, что Австралия является ценополучателем, то есть страна полностью зависит от цены нефти на мировом рынке. Таким образом, снижение акциза или даже его отмена просто приведут к незначительным колебаниям стоимости на австралийских заправочных станциях. Но если цены на нефть на мировом рынке продолжат расти, то австралийским домохозяйствам придется платить именно ту цену, которая установится в соответствии с мировым ценообразованием, а правительство Австралии мало что может сделать в такой ситуации.