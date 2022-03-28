Ставрополь, 28 марта, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Ставропольском крае 27 марта из-за ураганного ветра остались без света около 50 тыс. человек. Буря бушевала в шести районах края, срывая кровли со зданий, обрывая линии электропередачи. С 14:00 был развернут оперативный штаб главного управления МЧС.

Primorsky.ru Работы по ликвидации аварий на электросетях

«С 12:30 27 марта на территории шести муниципальных образований: Новоалександровского района, Шпаковского, Изобильненского, Красногвардейского, Ипатовского и Грачевского в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений (порывы сильного ветра), произошло повреждение линий электропередачи и повреждение кровли зданий. <…> Планируемое время восстановления — до конца суток. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе МЧС.

К 22:00 было восстановлено электроснабжение в пяти муниципальных образованиях — в семи населенных пунктах с населением 45 921 человек, в том Дубовке, Михайловске, Красногвардейском, Изобильном, Грачевке. Работы энергетиков продолжались всю ночь, к утру 28 марта подача света была восстановлена во всех пострадавших от стихии населенных пунктах, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

«К 28 марта после удара стихии восстановлены все основные линии электроснабжения в городах и селах. Ремонтные бригады работали почти всю ночь, чтобы вернуть свет в дома людей», — написал он в своем Telegram-канале.

В настоящее время ведется устранение других повреждений, подсчитывается ущерб от стихии.