Уфа, 28 марта, 2022, 08:37 — ИА Регнум. 64 млн рублей намерены направить в Башкирии в текущем году в рамках господдержки предприятий хлебопекарной отрасли. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Юлия Безуглова ИА REGNUM Хлебопекарня недалеко от Керчомьи. Ночью девушки пекут хлеб на несколько деревень

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Сообщается, что это на восемь млн рублей больше, чем в прошлом году.

По мнению заместителя премьера-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова, это позволит сдержать рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия.

«Основное стратегическое сырье для производства хлеба и хлебобулочных изделий — это зерно, из которого делаются мука и хлеб. Его мы производим достаточно, обычно в полуторагодовом объеме. Поэтому предпосылок для роста цены на зерно нет. А рост остальных затрат на хлебопечение помогут предотвратить субсидии хлебопекам, которые мы скоро уже начнем выплачивать. Именно поэтому роста цен на хлеб в этом году ждать не стоит», — приводит пресс-служба его слова.

Отмечается, что субсидии предприятиям хлебопекарной отрасли составят 2,5 рубля на один килограмм произведенного и реализованного хлеба и хлебобулочных изделий со сроком хранения до пяти суток.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что основные республиканские производители муки имеют на складах более одной тысячи тонн муки.