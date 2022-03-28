Москва, 28 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Москве на месте демонтированных старых пятиэтажек планируется построить более 570 тыс. кв. метров нового жилья, сообщается на портале мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил что с момента старта программы реновации демонтировано 85 старых домов в 10 административных округах столицы.

С начала 2022 года снесено пять старых пятиэтажек. Еще 85 домов находятся в процессе подготовки к демонтажу. Наибольшее число полностью расселенных и демонтированных домов находится на западе Москвы — 19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в настоящее время по программе реновации возводится 161 жилой дом площадью 2,7 млн кв. метров.

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