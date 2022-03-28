Тюмень, 28 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Организацию предстоящего Чемпионата России по биатлону, который пройдёт в Тюмени, заранее раскритиковал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Претензии он высказал в своём телеграм-канале.

Www.jemsib.ru/

«Болельщики пишут, что в Тюмени на биатлоне не будет автобусов для зрителей! Только личный транспорт и такси! Тюмень, и это называется праздник биатлона для болельщиков? Стадион-то далеко от города, нехорошо получается! Чемпионат России не для зрителя!», — пишет Губерниев.

Чемпионат России по биатлону состоится в Тюмени с 30 марта по 3 апреля на трассах Центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». В соревнованиях также примут участие представители сборной Белоруссии. Центр расположен в 35 км от Тюмени и может принять до четырёх тысяч зрителей ежедневно.

На сайте Центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» сообщается, что билетной программой чемпионата России по биатлону предусмотрен трансфер болельщиков от СК «Центральный» и обратно на 2 и 3 апреля.