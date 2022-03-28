Иркутск, 28 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Для предпринимателей Иркутской области по поручению губернатора Приангарья Игоря Кобзева подготовлен полный перечень мер поддержки бизнеса как федеральных, так и региональных. Как сообщает сегодня, 28 марта, телеграм-канал правительства региона, он размещен на сайте областного министерства экономического развития и промышленности.

Agency-kaluga Малый бизнес

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«В сегодняшних экономических условиях важно оперативно доносить до предпринимателей всю информацию как о уже принятых, так и о готовящихся мерах поддержки, чтобы они могли планировать свою деятельность, сохранять рабочие места, находить новые направления для развития», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со сложившейся макроэкономической ситуацией в Иркутской области продолжают расширять меры поддержки бизнеса. На заседании антикризисного штаба Игорь Кобзев сообщил, что принято решение о докапитализации Фонда микрокредитования региона, который выдает льготные займы малому и среднему бизнесу Приангарья, еще на 50 млн рублей — до 1 млрд.

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