Лос-Анджелес, США, 28 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Заявление в полицию на американского актера Уилла Смита не стал писать комик Крис Рок, которого ранее актер ударил во время церемонии вручения премии американской киноакадемии «Оскар» за неуместную шутку. Об этом 28 марта сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса.

Gage Skidmore Уилл Смит

В приводимом телеканалом заявлении полиции указывается, что правоохранителям известно об инциденте с участием двух мужчин, произошедшем во время вручения названной кинопремии.

«Во время инцидента один человек нанес удар другому. Участник события отказался обращаться в полицию», — говорится в сообщении.

Отметим, ранее Уилл Смит в ходе 94-й церемонии вручения «Оскара» после того, как ведущий Крис Рок пошутил о стрижке его супруги Джейды Пинкетт-Смит, ранее сообщившей о проблеме выпадения волос и пришедшей на мероприятие с обритой головой, вышел на сцену и ударил комика по лицу.