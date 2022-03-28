Якутск, 28 марта, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В городе Олёкминск в Якутии идёт давление на самовыдвиженца, который претендует на должность главы города. Об этом написал в своём телеграм-канале бывший заместитель мэра Якутска Владимир Фёдоров.

(сс) Tumisu Кандидаты

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Всего на кресло мэра Олёкминска претендуют двое. Иван Несмелов баллотируется от «Единой России», Сергей Щебляков — без партийной поддержки. Голосование назначено на 4 апреля. Владимир Фёдоров считает, что проведение этих выборов под вопросом.

«Не удивлюсь, если Иван Несмелов под конец предвыборной гонки снимет свою кандидатуру, а значит выборы отменят из-за отсутствия альтернативных кандидатов. Сейчас на самовыдвиженца Сергей Щеблякова оказывается колоссальное давление, В ход идут проверки надзорных органов, угрозы, грязь и ложь в СМИ, мессенджерах и социальных сетях», — написал Владимир Фёдоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году руководство Якутии продемонстрировало весь спектр предвыборного давления на людей, отмечал, подводя итоги 2021 года, политолог Андрей Данилов.