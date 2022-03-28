Токио, 28 марта, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Валютные резервы Центробанка России, которые хранятся в Банке Японии, нельзя реквизировать. Об этом 28 марта заявил министр финансов Сюнъити Судзуки, выступая на парламентском комитете.

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Он рассказал, что Токио не может реквизировать валютные резервы Центрального банка России, хранящиеся в Банке Японии, в силу отсутствия законодательства, регулирующего подобные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония внесёт поправки в закон об иностранной валюте, чтобы не допустить каких-либо послаблений в санкциях против России.