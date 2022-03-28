Москва, , 08:29 — REGNUM На юге Европейской России к предстоящим выходным ожидается потепление до +24 °C, сообщил 28 марта научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«На юге России к среде произойдёт резкое изменение погоды. Температура будет на 4—5 °C выше нормы, а к концу рабочей недели — уже до 6 °C выше нормы», — сказал он РИА Новости.

По его словам, температура за неделю повысится на 15 °C, к выходным «там будет настоящее лето».

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 28 марта, в столице России ожидается облачная погода, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, а также гололедица.

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