Тбилиси, , 08:28 — REGNUM Тбилиси не последует призыву секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова к странам, граничащим с Россией, заявлять о территориальных претензиях. Об этом заявил в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта», глава комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе.

Грузия и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Надеюсь, это ложь. Секретарь Совета безопасности Украины призывает Грузию (и других) отказаться от политики мирного восстановления территориальной целостности открытием второго фронта», — написал Самхарадзе.

Он заявил, что Тбилиси не пойдёт на то, чтобы гибло мирное население. Ранее другой депутат от «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе также заявил, что конфликт с Россией не входит в интересы Грузии.

Напомним, Грузия не стала присоединяться к антироссийским санкциям. Это вызвало возмущение со стороны киевского режима. Президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончареко призвал сменить грузинское правительство. В Тбилиси отметили, что многие страны не поддержали санкции, но на это не было такой острой реакции Киева.

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