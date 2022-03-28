Канберра, 28 марта 2022, 08:35 — REGNUM Вскоре домохозяйства в Австралии смогут ощутить некое послабление финансового бремени, поскольку федеральное правительство страны решилось на снижении акциза на бензин. Об этом 28 марта в эфире телеканала Nine News заявил федеральный казначей Австралии Джош Фриденберг.

Федеральный казначей Австралии Джош Фриденберг
Федеральный казначей Австралии Джош Фриденберг
julian meehan

По словам Фриденберга, меры по снижению цены на бензин, в том числе снижение акциза, будут заложены в федеральный бюджет Австралии на 2023 год, который будет представлен завтра, 29 марта.

В свою очередь ведущий программы «Сегодня» непринужденно спросил федерального казначея, не хочет ли правительство Австралии таким образом купить победу на приближающихся парламентских выборах. На это Фриденберг ответил, что это исключено, а все меры австралийского правительства направлены на купирование последствий мирового роста цен.

«Австралийские семьи увидят снижение стоимости жизни», — пообещал федеральный казначей.

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