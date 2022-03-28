Канберра, 28 марта, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Вскоре домохозяйства в Австралии смогут ощутить некое послабление финансового бремени, поскольку федеральное правительство страны решилось на снижении акциза на бензин. Об этом 28 марта в эфире телеканала Nine News заявил федеральный казначей Австралии Джош Фриденберг.

julian meehan Федеральный казначей Австралии Джош Фриденберг

По словам Фриденберга, меры по снижению цены на бензин, в том числе снижение акциза, будут заложены в федеральный бюджет Австралии на 2023 год, который будет представлен завтра, 29 марта.

В свою очередь ведущий программы «Сегодня» непринужденно спросил федерального казначея, не хочет ли правительство Австралии таким образом купить победу на приближающихся парламентских выборах. На это Фриденберг ответил, что это исключено, а все меры австралийского правительства направлены на купирование последствий мирового роста цен.

«Австралийские семьи увидят снижение стоимости жизни», — пообещал федеральный казначей.