Уфа, 28 марта, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Челябинский «Трактор» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Алексей Колчин ИА REGNUM Трактор-Арена

В составе «Трактора» шайбы забросили защитники Ник Бэйлен и нападающий Вячеслав Основин. У «Салавата Юлаева» отличился форвард Александр Кадейкин.

Таким образом, «Трактор» выиграл серию со счётом 4:2 и вышел в финал Восточной конференции, в которой сыграет с победителем противостояния между магнитогорским «Металлургом» и омским «Авангардом».