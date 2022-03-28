Канберра, 28 марта, 2022, 08:34 — ИА Регнум. 28 марта местные власти в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде (юго-восток и северо-восток Австралии) опубликовали несколько предупреждений о наводнениях и сильном шторме на 500-километровом участке береговой линии. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Всего через месяц после катастрофический наводнений в феврале-марте в Бюро метеорологии Австралии сообщили, что населенные пункты на северо-востоке Нового Южного Уэльса и юго-востоке Квинсленда вновь находятся под угрозой «опасных для жизни внезапных наводнений».

Спасатели сообщили, что жертвой новых наводнений стал по крайней мере один человек.

В Бюро метеорологии Австралии заявили, что в отдельных районов двух штатов уровень выпавших осадков может достигать 180—200 мм.