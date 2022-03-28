Москва, 28 марта, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Продажа туров на популярные направления за рубежом в России временно приостановлена. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

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Она пояснила, что решение туроператоров связано с ситуацией, которая сложилась с авиарейсами.

«Что касается поездок за рубеж — то на сегодняшний день все туроператоры временно приостановили продажу туров по большинству массовых направлений до нормализации ситуации с авиарейсами», — заявила Догузова.

Как сообщало ИА REGNUM, серьёзное негативное воздействие на туристическую отрасль Италии оказывают рост цен на энергоносители и обострение международной напряженности.