Канберра, 28 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая на пресс-конференции перед журналистами 28 марта, объявил, что самый населенный штат континента Новый Южный Уэльс получит умопомрачительные 3,3 миллиарда долларов на инфраструктурные проекты. Средства будут включены в федеральный бюджет, который будет представлен 29 марта, передает радиостанция ABC.

Wallspaper.ru Железная дорога

Моррисон также заявил, что 1 миллиард долларов будет выделен на модернизации скоростной железнодорожной линии, связывающий крупнейший мегаполис Сидней и Ньюкасл. Усовершенствованная железнодорожная линия, работы по модернизации которой должны начаться в 2024 году и закончиться к 2028 году, позволит пропускать более медленные пассажирские и грузовые поезда.

«Наша инфраструктурная программа позволит людям возвращаться домой с работы быстрее и безопаснее», — пообещал премьер-министр Австралии Моррисон.