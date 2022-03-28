Канберра, , 08:58 — REGNUM Стоимость акций на австралийской бирже медленно, но верно растет в цене, так как инвесторы оценивают повышение процентных ставок Резервным банков Австралии и оценивают последствия специальной операции России на территории Украины. Об этом 28 марта сообщила радиостанция ABC.

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Так, в середине торгов 28 марта индекс ASX 200 вырос на 34 пункта, или 0,5%, до 7440 пунктов. Рост стоимости акций продолжился пятую сессию подряд, а индекс ASX 2000 достигнул самого высокого уровня с середины января текущего года.

Акции металлургических и горнодобывающих компаний в среднем выросли на 1,5%, достигнув более чем семимесячного максимума, поскольку фьючерсы на железную руду продолжают расти вторую сессию подряд.

Акции банков выросли в среднем на 0,8%, при этом голубые фишки четырех крупнейших банков Австралии прибавили от 0,8% до 1,5%. Акции энергетических компаний выросли незначительно — всего на 0,4%.