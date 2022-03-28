Владивосток, 28 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Во Владивостоке 27 марта автомобиль врезался в ограждение и загорелся, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Приморью.

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Легковой автомобиль загорелся вечером на улице Анны Щетининой. На момент прибытия пожарных двигательный отсек и салон автомобиля были охвачены пламенем. В результате пожара передняя часть автомобиля повреждена огнем на площади около 3 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

Известно, что за рулём авто была женщина.

Всего за минувшие сутки в Приморье было зафиксировано четыре возгорания автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Приамурья пожарные ликвидировали возгорание пяти машин и остановили распространение огня на соседние автомобили.