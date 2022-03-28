Канберра, 28 марта, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Сегодня, 28 марта, в ходе непродолжительного заседания Сената Австралии, его члены решили почтить память своей недавно ушедшей из жизни коллеги Кимберли Китчинг, которая скончалась от сердечного приступа в возрасте 52 лет. Об этом сообщила радиостанция ABC.

Здание парламента Канберра, Австралия

Супруг умершей Эндрю Ландерю и другие ее близкие наблюдали за происходящим, сидя в гостевой галерее. В память о Китчинг сенаторы возложили на пустой стул, где раньше сидела парламентарий, ее любимые цветы — белые розы.

Посетив Сенат, чтобы отдать дань памяти покойной, министр иностранных дел Австралии Марис Пейн расплакалась. Она также отметила, что Китчинг всегда боролась за права людей, где бы они ни находились, подчеркнув ее вклад в принятия австралийского «Акта Магнитского».