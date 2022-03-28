Ульяновск, , 08:20 — REGNUM В Ульяновске завершили расследование и передали в суд уголовное дело об убийстве 17-летней давности. Перед судом предстанет житель Москвы, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, преступление совершено в марте 2005 года в Заволжском районе Ульяновска рядом с железной дорогой, ведущей в сторону аэропорта. В управлении считают, что 48-летний житель Москвы возле вентиляционной будки побил знакомого деревянной палкой, нанося удары по голове.

«Когда палка сломалась, нападавший нашёл в будке молоток и продолжил им наносить удары», — говорится в сообщении ведомства.

Полученные травмы оказались смертельными, избитый скончался на месте происшествия.

Обвиняемый был объявлен в розыск. Правоохранители сообщают, что мужчина скрывался в Москве, где и был задержан. Ему инкриминируют совершение убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Материалы направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Заволжье в Ульяновске завели уголовное дело по факту убийства мужчины. Обвиняемый на допросе заявил, что заступился за свою сожительницу, которую ранее избил потерпевший.

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