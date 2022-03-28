Брюссель, 28 марта, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Отключение России от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT будет иметь негативные последствия и для Европейского союза. Об этом напомнили депутаты Европарламента от Австрии Георг Майер и Харальд Вилимский.

Иван Шилов ИА REGNUM Платежная система SWIFT

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В обращении к Еврокомиссии, на которое ссылается RT, парламентарии указали, что эта мера затрагивает все российские банки, подпавшие под санкции международного сообщества, однако «запрет будет иметь последствия не только для России, но и для рынка Евросоюза».

Они подчеркнули, что ведущие бизнес с Россией банки ЕС могут понести большие убытки. В связи с этим депутаты поинтересовались, как Еврокомиссия намерена компенсировать это негативное воздействие на европейскую экономику.

Политики также спросили, какие меры принимаются для своевременного смягчения последствий, связанных с запретом использования SWIFT в расчётах за поставки энергоносителей и как планируются поддержать промышленные предприятия, которым может быть нанесён ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта компания SWIFT подтвердила отключение российских банков от своей международной платёжной системы с 12 марта 2022 года в соответствии с требованием постановления Евросоюза. В этот список вошли семь российских юридических лиц, в отношении которых одобрены санкционные меры, — банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

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В Еврокомиссии уточнили, что при необходимости санкционный список может быть обновлён и в него будут внесены новые банки.

Тогда же министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что запретить доступ к международной системе SWIFT из-за проведения Москвой спецоперации на Украине следует всем российским банкам.

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