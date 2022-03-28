Уфа, 28 марта, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Завод по производству пластиковых труб, профилей и плит намерены построить в Башкирии. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

vedatzorluer Пластиковые трубы

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Сообщается, что данный проект намерена реализовать турецкая компания. Сейчас инвестор дорабатывает бизнес-план и закупает необходимое для производства оборудование. Шесть линий производства намерены разместить в индустриальном парке «Уфимский». Следующие этапы проекта планируется локализовать на площадках особой экономической зоны «Алга».

"Площадки под локализацию производства уже готовы, и вскоре мы с инвестором приступим к этапу заключения соответствующих соглашений. В ходе нынешней встречи было принято решение подготовить проект к рассмотрению на заседании «Инвестчас», — приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова.

Отмечается, что на реализацию данного проект предприятие намерено направить около 1,5 млрд рублей и создать 120 новых рабочих мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что руководство Башкирии намерено развивать экономические связи с Турцией.