Красноярск, 28 марта, 2022, 08:19 — ИА Регнум. 38-летний иконописец-старообрядец Андрей Басаргин, имеющий гражданство США, получил разрешение на временное проживание в Красноярском крае, сообщили в пресс-центре регионального главка МВД России.

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Ранее иностранец обратился в ведомство с просьбой оказать ему содействие с оформлением документа, после чего сотрудники управления по вопросам миграции выдали ему разрешение на временное проживание. В главке уточнили, что семья старообрядцев Басаргиных проживает в разных частях света. Помимо США, родственники у мужчины есть в Бразилии и Китае.

Получатель ВНЖ кроме иконописи занимается ловом рыбы.