Канберра, , 08:22 — REGNUM 28 марта заместитель премьер-министра Австралии Барнаби Джойс, выступая в эфире радиостанции ABC, предположил, что Китай хочет построить военно-морскую базу на Соломоновых островах, чтобы «запугать» Австралию или «ограничить возможности передвижения» австралийских войск.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Джойс также отрицал, что правительство Австралии было застигнуто врасплох, когда на прошлой неделе просочилась информация о проекте соглашения о безопасности между КНР и Соломоновыми островами, заявив, что австралийские спецслужбы «занимались» развитием ситуации.

Ранее лидер оппозиции на Соломоновых островах Мэтью Уэйл раскритиковал реакцию Австралии на растущее сотрудничество в области безопасности между Китаем и действующим правительством премьер-министра страны Манассе Согаваре и сказал, что впервые предупредил федеральное правительство о зарождающихся переговорах по строительству китайской военной базы еще в прошлом году.

В свою очередь Барнаби Джойс отметил, что правительство Австралии знало о планах Китая, отметив, что высшее военное руководство страны «не дураки».