Канберра, 28 марта, 2022, 08:22 — ИА Регнум. 28 марта заместитель премьер-министра Австралии Барнаби Джойс, выступая в эфире радиостанции ABC, предположил, что Китай хочет построить военно-морскую базу на Соломоновых островах, чтобы «запугать» Австралию или «ограничить возможности передвижения» австралийских войск.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Джойс также отрицал, что правительство Австралии было застигнуто врасплох, когда на прошлой неделе просочилась информация о проекте соглашения о безопасности между КНР и Соломоновыми островами, заявив, что австралийские спецслужбы «занимались» развитием ситуации.

Ранее лидер оппозиции на Соломоновых островах Мэтью Уэйл раскритиковал реакцию Австралии на растущее сотрудничество в области безопасности между Китаем и действующим правительством премьер-министра страны Манассе Согаваре и сказал, что впервые предупредил федеральное правительство о зарождающихся переговорах по строительству китайской военной базы еще в прошлом году.

В свою очередь Барнаби Джойс отметил, что правительство Австралии знало о планах Китая, отметив, что высшее военное руководство страны «не дураки».