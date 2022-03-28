Улан-Удэ, 28 марта, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ организована проверка по факту осквернения мемориального комплекса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, об инциденте стало известно из соцсетей.

СУ СКР по Бурятии Цитата из видео, опубликованного на странице vk.com/vesu_u

28 марта в сети появилось видео, снятое прохожим. На кадрах видно, как неизвестная девушка на мемориале Победы прикурила сигарету от Вечного огня. Происходящее также снимала на камеру мобильного телефона её подруга.

«Следственным отделом по Советскому району г. Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия начата доследственная проверка, в ходе которой совместно с сотрудниками полиции будет установлена личность указанных девушек, и их действиям дана объективная правовая оценка», — отметили в ведомстве.