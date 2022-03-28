Лос-Анджелес, США, , 08:18 — REGNUM Премия американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» получила актриса Джессика Честейн за съемки в фильме «Глаза Тэмми Фэй» (The Eyes of Tammy Faye 2021). Церемонию вручения премии 28 марта транслирует телекомпания ABC.

Молли Блум (Джессика Честейн) Цитата из к/ф «Большая игра». Реж. Аарон Соркин. 2017. Китай, США, Канада

Также вместе с Честейн на получение «Оскара» за лучшую женскую роль претендовали Николь Кидман («Быть Рикардо»), Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Пенелопа Крус («Параллельные матери») и Кристен Стюарт («Спенсер»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премию американской киноакадемии «Оскар» как лучший фильм нынешнего года получила кинокартина «CODA: ребенок глухих родителей» (CODA, 2020) режиссера Шан Хейдер.