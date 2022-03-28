Лос-Анджелес, США, , 08:18 — REGNUM Премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» получила Джессика Честейн за главную роль в фильме «Глаза Тэмми Фэй». Об этом объявлено в ходе 94-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, которую транслировала телекомпания ABC.

Джессика Честейн Цитата из к/ф «Большая игра». Реж. Аарон Соркин. 2017. Китай, США, Канада

Честейн в картине режиссёра Майкла Шоуолтера сыграла евангелистку Тэмми Фэй Беккер, которая в 70−80-х годах XX века вела христианскую телепередачу вместе со своим мужем.

Ранее за эту роль актриса удостоилась наград «Золотой глобус» и «Выбор критиков».

Её конкурентками за «Оскар» были Николь Кидман («В роли Рикардо»), Пенелопа Крус («Параллельные матери»), Оливия Колман («Незнакомая дочь») и Кристен Стюарт («Спенсер»).

Претенденток представил Энтони Хопкинс, который дважды удостаивался «Оскара» за актёрскую игру.