Бали, Индонезия, , 08:14 — REGNUM Министерство юстиции Индонезии отметило, что с 7 марта 2022 года по меньшей мере более 4000 иностранных граждан воспользовались визой по прибытию для въезда на остров Бали, сообщает CNN Indonesia.

Бали Иван Шилов © ИА REGNUM

«С 7 по 24 марта 2022 года визой воспользовались 4057 иностранцев», — заявили в министерстве юстиции.

Визой по прибытию воспользовались туристы из Австралии (1016 человек), Сингапура (500 человек), США (444 человека), Франции (362 человека), Великобритании (354 человека), а также из Узбекистана, Дании, Маврикий, Бельгии, Греции и Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо торжественно открыл первую в стране зарядную станцию для электромобилей.

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