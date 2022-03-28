Москва, , 08:12 — REGNUM На освобождённых территориях Украины единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей от России на данный момент получили порядка 900 человек. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе МЧС России.

Деньги Андрей Репин © ИА REGNUM

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Как отметили в пресс-службе, сообщение которой приводит РИА Новости, МЧС РФ продолжает вести единовременные выплаты мирным жителям на освобожденных территориях Украины.

«С момента, когда начали работу пункты выплат, от граждан принято почти 1500 заявлений. Выплаты получили уже около 900 человек, в том числе более 20 маломобильных граждан, для которых оформление заявлений и выплата проводились по месту жительства», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что указанные единовременные выплаты предназначены для поддержки пенсионеров и бюджетников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным.