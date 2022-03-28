Донецк, , 08:11 — REGNUM Донецкий город Ясиноватая подвергся обстрелу со сторону вооружённых формирований Украины. Об этом 28 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Ngu.gov.ua

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В 7:50 с украинских позиций в Авдеевке был открыт огонь по Ясиноватой. Было выпущено три снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Логвиново в Луганской Народной Республике.