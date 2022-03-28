Омск, , 08:08 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков представил министрам своего нового пресс-секретаря — Елизавету Каневу.

Елизавета Канева Оmskportal.ru

Как сообщили ИА REGNUM 28 марта в областном правительстве, Канева в 2009 году окончила факультета гуманитарного образования Омского государственного технического университета (ОмГТУ). Работала PR-специалистом в крупных компаниях.

В 2015—2017 годах была заместителем начальника отдела аналитики и социологии департамента информационной политики мэрии Омска. Последние два года занималось развитием SMM-направления в пресс-центре городской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, с июня 2020 года пресс-секретарём омского губернатора была Алина Атаманенко. Она покинула этот пост в марте 2022 года.

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