Москва, , 08:07 — REGNUM Международное агентство Fitch Ratings приняло решение отозвать рейтинги Российской Федерации. Об этом сообщается в заявлении рейтингового агентства.

Рейтинг Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Fitch Ratings проинформировали, что отозвали рейтинги России. Причина решения связана с введением санкций против страны, уточнили в агентстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ВВП России по итогам 2022 года может сократиться на 8%, а в 2023 году — на 0,2%, прогнозирует международное рейтинговое агентство Fitch.