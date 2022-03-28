Лондон, 28 марта 2022, 08:07 — REGNUM Отношения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Футбольной ассоциации Англии (FA) испортились из-за Украины. Об этом 28 марта сообщает Daily Mail.

Борис Джонсон
Борис Джонсон
Think London

По информации издания, причиной стало предложение Джонсона провести чемпионат Европы по футболу 2028 года на Украине. При этом Великобритания и Ирландия уже подали совместную заявку на проведение у себя Евро-2028.

Кроме того, ранее Джонсон предлагал допустить Украину на чемпионат мира — 2022 в Катаре без участия в стыковых матчах.

Напомним, УЕФА выберет место проведения Евро-2028 в сентябре 2023 года.