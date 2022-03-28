Лондон, 28 марта, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Отношения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Футбольной ассоциации Англии (FA) испортились из-за Украины. Об этом 28 марта сообщает Daily Mail.

Think London Борис Джонсон

По информации издания, причиной стало предложение Джонсона провести чемпионат Европы по футболу 2028 года на Украине. При этом Великобритания и Ирландия уже подали совместную заявку на проведение у себя Евро-2028.

Кроме того, ранее Джонсон предлагал допустить Украину на чемпионат мира — 2022 в Катаре без участия в стыковых матчах.

Напомним, УЕФА выберет место проведения Евро-2028 в сентябре 2023 года.