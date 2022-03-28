Брюссель, , 08:06 — REGNUM Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Шарль Мишель Администрация президента России

«Нужно поддерживать диалог с Путиным, потому что, нравится это или нет, сегодня именно он сидит в Кремле», — написал Мишель Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта президент России Владимир Путин по телефону обсудил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию на Украине.

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