Москва, 28 марта, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В понедельник, 28 марта, в столице России ожидается облачная погода, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, а также гололедица. Температура воздуха в городе составит +3… +5 °C. Об этом 28 марта сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Анна Алябьева ИА REGNUM Весна

Также указывается, что западный ветер будет дуть со скоростью 6−11 м/c, местами порывы до 17 м/c. Атмосферное давление составит 736 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что весеннее тепло стоит ожидать в Москве не раньше второй недели апреля.