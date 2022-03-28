Пермь, 28 марта, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Аукцион по продаже имущества Мотовилихинских заводов в Перми признан несостоявшимся. Об этом сообщают СМИ.

Продажа с молотка

На торги выставлялось одноэтажное здание подстанции № 332 площадью 33,6 квадратного метра, земельный участок и производственный цех площадью 160 квадратных метров. Начальная (максимальная) цена лота составляла 550 тыс. рублей.

К торгам был допущен только один участник — физическое лицо. Имущество выкуплено по стартовой цене.

Напомним, в 2018 году ПАО «Мотовилихинские заводы» признано банкротом. Общая сумма требований кредиторов составляла 17,6 млрд рублей.