Тбилиси, , 08:01 — REGNUM Призыв секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова к странам, граничащим с Россией, заявлять о территориальных претензиях раскрыл стремление Киева втянуть Грузию в военный конфликт с РФ. Об этом заявил журналистам депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Сарджвеладзе.

Провокатор Цитата из кф «Урок Истории». реж. Лео Арнштам, Христо Писков. 1965. Болгария, СССР

«Реальной причиной недовольства были не санкции и заявления, а, похоже, мотивация была связана с именно тем, что, может быть, Грузия как-то ввяжется в военную авантюру и этим как бы окажет какую-то помощь Украине», — сказал Сарджвеладзе.

Он отметил, что конфликт Грузии с Россией никак не поможет Украине. Депутат также добавил, что ввязываться в вооруженный конфликт не входит в интересы Грузии.

Напомним, в начале марта президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии, объяснив это нежеланием вводить санкции против РФ за проведение спецоперации по денацификации Украины. В Тбилиси отметили, что многие страны не поддержали санкции, но оттуда украинских послов не отзывали.