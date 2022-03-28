Тбилиси, 28 марта 2022, 08:01 — REGNUM Призыв секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова к странам, граничащим с Россией, заявлять о территориальных претензиях раскрыл стремление Киева втянуть Грузию в военный конфликт с РФ. Об этом заявил журналистам депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Сарджвеладзе.
«Реальной причиной недовольства были не санкции и заявления, а, похоже, мотивация была связана с именно тем, что, может быть, Грузия как-то ввяжется в военную авантюру и этим как бы окажет какую-то помощь Украине», — сказал Сарджвеладзе.
Он отметил, что конфликт Грузии с Россией никак не поможет Украине. Депутат также добавил, что ввязываться в вооруженный конфликт не входит в интересы Грузии.
Напомним, в начале марта президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии, объяснив это нежеланием вводить санкции против РФ за проведение спецоперации по денацификации Украины. В Тбилиси отметили, что многие страны не поддержали санкции, но оттуда украинских послов не отзывали.