Токио, 28 марта, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Законодательство Японии не позволяет осуществлять конфискацию золотовалютных резервов зарубежных регуляторов, которые хранятся в японской центробанке, в том числе это касается и ЦБ России. Об этом 28 марта заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки.

Золото

«В нашем законодательстве… нет положений, позволяющих реквизировать резервы иностранных центральных банков в иностранной валюте, которые хранятся в Банке Японии», — сказал он на брифинге.

Таким образом он прокомментировал возможность Японии принять соответствующие меры в рамках ограничений в отношении России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Центробанке РФ рассказали, что в ответ на заморозку части российских резервов Россия также ввела ограничения на движение средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны. Уточняется, что ограничения введены «на сопоставимую сумму».

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