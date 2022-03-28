Санкт-Петербург, 28 марта, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В ночь на понедельник, 28 марта, в Санкт-Петербурге начался сильный снегопад. Снег продолжает идти и утром. По прогнозу синоптиков, осадки прекратятся только во вторник.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад в Петербурге

Как объяснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, причиной возвращения в петербургский регион по-настоящему зимней погоды стала центральная часть североатлантического циклон «Илона».

«Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, пройдёт снег, переходящий в мокрый снег, а затем и в дожди, в начале дня осадки местами будут сильными, возможна гололедица», — отметил специалист.

Температура воздуха в Петербурге днем 28 марта составит +2…+4 градуса, по Ленинградской области области 0…+5 градусов. Ветер западный, северо-западный 6−11 м/с, с порывами до 14−19 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм рт. ст., что ниже нормы.

«Во вторник осадки постепенно прекратятся и похолодает, даже днём температура будет ниже 0°», — добавил Михаил Леус.

На дорогах будет гололедица.