Керчь, Крым, 28 марта, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Пробоину получил сухогруз «Омский 205», шедший под флагом России в Чёрном море, недалеко от Керчи. Об этом 28 марта сообщила журналистам пресс-служба Росморречфлота.

Пол Клэйс. День кораблекрушения. 1853

Судно, гружённое 3,3 тыс. тонн шпата, направлялось из Турции в Ростов-на-Дону, но получило пробоину в пяти километрах от мыса Такиль и подало сигнал бедствия. На борту сухогруза находятся 12 моряков, они немедленно начали борьбу за живучесть судна, задействовав насосы для откачки воды.

Первым к терпящему бедствие сухогрузу подошёл пограничный корабль. Затем сухогруз взяло на буксир спасательное судно Росморречфлота «Спасатель Демидов». Идёт буксировка судна с пробоиной в убежище, которое находится в посёлке Героевское в районе Керчи.

Причина и обстоятельства, по которым судно получило пробоину, не называются. Сухогруз «Омский 205» был построен на судостроительном заводе в Красноярске в 1993 году, в настоящее время судно приписано к порту города Санкт-Петербурга.