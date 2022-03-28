Хабаровск, 28 марта, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Хабаровский край в условиях санкций готов к новой международной кооперации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

President.gov.by Флаги России и Белоруссии

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По словам губернатора Михаила Дегтярева, уже сформирована новая программа сотрудничества с Китаем. Параллельно ведется работа по подписанию соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Казахстаном и Белоруссией.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг России отменит ответственность за параллельный импорт товаров — уже разработан соответствующий проект, но инициатива коснется не всей продукции, а только части.