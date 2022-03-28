Псков, 28 марта, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Псковской области состоялись похороны пяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции на Украине и в Донбассе. Об этом сообщил губернатор Псковщины Михаил Ведерников.

Vasyatka1 Памятник псковским десантникам

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В Псковской земле нашли упокоение:

Старший сержант Артём Максимов;

Сержант Владимир Васильев;

Гвардии сержант Кирилл Миселев;

Гвардии сержант Алексей Матюхин;

Прапорщик Василий Кузнецов.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — пообещал губернатор в своем Telegram-канале.

Отметим, что общее количество погибших военных, о которых официально сообщали власти Псковской области, достигло 13 человек.