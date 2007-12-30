Пермь, 28 марта, 2022, 07:51 — ИА Регнум. К властям Пермского края и столицы региона обратились местные музыканты, которые просят аннулировать конкурс о гимне Перми. Об этом сообщает портал 59.ru.

Пермь

В адрес чиновников поступило коллективное письмо. В нем музыканты-активисты говорят о нарушениях при проведении конкурса на разработку гимна. Авторы обращения указывают на необходимость отказаться от идеи создания официального гимна города. В письме содержится просьба об обнародовании на сайте городской администрации всех готовых произведений с указанием авторов, представленных на этапах конкурса для ознакомления профессиональными коллективами.

В свою очередь в мэрии подчеркнули, что конкурс проводился согласно ранее утвержденному Положению. В состав конкурсной комиссии, осуществляющей отбор вариантов, входили известные деятели культуры города. Пермяки могли выразить свое мнение по поводу вариантов гимна посредством интернет-голосования. Оно продолжится до 30 марта. Затем решение будет принимать гордума.