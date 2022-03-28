Нерюнгринский район, Якутия, 28 марта, 2022, 07:52 — ИА Регнум. В Якутии остаётся острой проблема с поставками угля для Нерюнгринской ГРЭС, сложности возникли после обрушения в шахте угледобывающей компании «Колмар». Стабильные поставки топлива смогут возобновить не раньше 20 апреля, сообщил телеграм-канал заместителя председателя правительства региона Ольги Балабкиной.

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Ускорить доставку угля на ГРЭС поручил вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников. Пока шахта, из которой на предприятие доставляли топливо, не возобновила работу. Запасы составляют 21 тыс. тонн, ежедневно отгружается 4,5 тыс. тонн. Уголь привозят компании «Колмар» и «Якутуголь». Общие объёмы доставки в марте, как предполагается, достигнут 40 тыс. тонн, в апреле-мае — 80 тыс. тонн.

Проблему обсуждали на специальном совещании. ГРЭС продолжает работать в штатном режиме. Дмитрий Садовников распорядился сохранять бесперебойное энергоснабжение в Нерюнгринском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение в шахте УК «Колмар» произошло 23 февраля из-за землетрясения. Приостановлена работа трёх забоев, пострадали три человека. О дефиците угля для Нерюнгринской ГРЭС заявили 17 марта.